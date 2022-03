Scomparso da domenica, il figlio: «Aiutateci a ritrovarlo»

«Scrivo il seguente post per denunciare la scomparsa di mio padre Ernesto Cotti». È accorato l’appello lanciato via social nella serata di lunedì – intorno alle ore 22 – da Guglielmo Cotti: uno dei figli del 64enne originario di Baschi (Terni) e residente a Padova, di cui si sono perse le tracce. «Le ultime sue notizie – prosegue – sono risalenti a ieri (domenica 20 marzo, ndR) alle ore 14.30/15 in località Tordimonte Orvieto (Terni), dove sono stati ritrovati i suoi documenti ed il suo giacchetto in un locale, mentre l’auto con cui era partito (una Land Rover Freelander blue targata DK 451 RK) non è stata ancora ritrovata. Vi chiedo gentilmente – scrive il figlio dell’uomo – di far girare il post e fornire a me ed alla polizia di Orvieto qualsiasi notizia, se ne avete, in merito a mio padre ed all’auto». Alla prima mattinata di martedì, non risultano novità.

