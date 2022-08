‘Scoop Jazz Band’: tutto pronto per il concerto di Piediluco

Dalle sponde del lago di Piediluco, presso il ristorante Ara Marina, in uno splendido scenario tra riflessi della luna sul lago e le luci colorate del palco, venerdì 26 agosto si innalzeranno le note del Jazz. Alle ore 20.30 il locale ospiterà il concerto della ‘Scoop Jazz band’ che presenterà la musica ‘A night of jazz on the lake’. E’ il debutto in Umbria del gruppo di giornalisti e musicisti uniti da una passione sconfinata per il jazz. L’evento, che si è potuto realizzare grazie al contributo del Dominio Collettivo di Piediluco, della Pro Loco e di pochi altri imprenditori con il patrocinio dell’AGA (Associazione Giornalismo Attivo) proporrà un repertorio misto di successi standard jazz, classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico.

Una storia importante

La ‘Scoop jazz band’ è un gruppo misto di giornalisti e artisti: nata nel 2010, è stata con crescente successo presente in molti eventi in Italia e all’estero a partire dalle sedi istituzionali, come la Camera dei deputati e la tenuta di Castelporziano della presidenza della Repubblica alla presenza del presidente Mattarella, alle sedi di rappresentanza della Commissione europea, la sede dell’Ambasciata italiana a Istanbul, per passare ai concerti tenuti in diversi locali della capitale tra cui il Cotton Club, il Teatro Arciliuto, ma anche a Villa Piccolomini, al Circolo degli Esteri, al Circolo Montecitorio, al Circolo della Corte dei Conti solo per citarne alcuni.

La band

«Siamo veramente felici di poter suonare sulle rive del lago di Piediluco», afferma Dino Pesole, nella vita caporedattore ed editorialista de ‘Il Sole 24 Ore’, fondatore e chitarrista della band. Top secret, sino all’ultimo, la scaletta. Il gruppo è composto da Dino Pesole (chitarra), Antonio Troise (tastiera), Stefano Sofi (percussioni), Romano Petruzzi (sax contralto), Guido Cascone (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax), Massimo Leoni (voce), Donatella Cambuli (voce), Antonello Mango (basso), Michelangelo Marinelli (sax baritono). La direzione del locale, che ospita il concerto, ha voluto sottolineare in una nota «l’intenzione presente e futura dell’Ara Marina di proporre una visione fattiva protesa sempre al perfezionamento del contatto di servizio turistico».