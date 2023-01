Scuola: iscrizioni al via. Interessate 20 mila famiglie in Umbria

La scelta del liceo-istituto tecnico da frequentare è una tappa fondamentale nella formazione dei nostri ragazzi. Sono partite oggi lunedì 9 gennaio, alle 8 di mattina, le iscrizioni alle scuole superiori tramite il sito del ministero dell’Istruzione. Ad approfondire la questione sono i quotidiani Il Corriere dell’Umbria e Il Messaggero.

Il procedimento

Le iscrizioni al primo anno dei tre cicli scolastici si potranno effettuare fino alle ore 20 del 30 gennaio. Saranno ventidue i giorni in cui le famiglie umbre, e italiane più in generale, dovranno ragionare, discutere e prendere una decisione importante per i propri figli. Il procedimento da seguire è tutto online sul sito del ministero dell’istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/) sul quale si può accedere attraverso lo Spid, la carta d’identità elettronica o Eidas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Le modalità

Oltre alla scuola prescelta possono essere indicative due alternative ricordandosi che iscriversi per primi non dà priorità d’accoglimento da parte della scuola e, qualora non ci fosse posto, sarebbe l’ultima indicata ad affiancare i genitori nel trovare un nuovo istituto scolastico. Il modulo di iscrizione può cambiare da scuola a scuola e possono essere richieste informazioni particolari, oltre ad essere fissate delle prove di ingresso. Dopo gli open day e le giornate da ‘studente per un giorno’, si potranno avere ulteriori informazioni sulle scuole attraverso l’applicazione ‘Scuola in chiaro’ o il sito cercalatuascuola.istruzione.it. Qua attraverso un qr-code dinamico è possibile cercare tutte le informazioni utili sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confrontarle con altri istituti del territorio.

Le scuole superiori

Saranno 7.609 i ragazzi che in Umbria dovranno fare il passaggio dalla terza media al primo anno di scuola superiore, con un calo di 339 studenti rispetto all’anno precedente. Nello specifico saranno 5.900 in provincia di Perugia e 1.709 in quella di Terni. Lo scorso anno il 60% del totale ha scelto un liceo: il 19,4% lo scientifico, l’8,9% scienze umane, l’8,3% lo scientifico opzione scienze applicate, il 7,5% il linguistico e il 6,7% il classico. Gli istituti tecnici avevano accolto il 27,8% degli studenti (21% indirizzo tecnologico, 6,6% economico) mentre gli istituti professionali il 12,2%. Andamento che viene confermato anche dai numeri degli altri quattro anni della scuola secondaria di secondo grado: su 40 mila alunni, quasi 20 mila frequentano i licei, 10.900 i tecnici e 6.622 i professionali. Per quanto riguarda la varietà e la capillarità sul territorio dell’offerta, nelle 96 sedi statali umbre ci sono sono 10 licei artistici, 13 classici, 14 linguistici, 21 scientifici, 3 musicali e 15 a indirizzo socio umanistico, 20 indirizzi di istituti tecnici economici e 24 tecnici tecnologici, 19 indirizzi di istituti professionali improntati su industria e artigianato, 29 orientati nell’ambito dei servizi, 14 scuole paritarie in cui scegliere qualunque altro corso.

Le scuole medie

La stessa procedura andrà rispettata da chi iscriverà i figli alla prima media e non da chi invece lo farà alla scuola dell’infanzia. A fare il salto dalla quinta elementare alla scuola secondaria di primo grado sono circa 8.200 alunni, mentre alla scuola primaria si iscriveranno 4.500 bimbi. La scelta solitamente riguarda motivazioni diverse da quella della scuola superiore con i bambini che spesso restano all’interno dello stesso istituto comprensivo. Il fattore prevalente è quello logistico: la vicinanza della scuola dall’abitazione, la collocazione nel tragitto casa-lavoro, l’orario d’impiego dei genitori, la disponibilità dei nonni e la presenza degli amici. Raramente la scelta è legata a fattori qualitativi o al piano dell’offerta formativa. In Umbria ci sono 24 direzioni didattiche che offrono scuole dell’infanzia e primarie (19 a Perugia e 5 a Terni) e 61 istituti comprensivi che hanno infanzia, primaria e secondarie di primo grado (46 nel perugino e 15 nel ternano).