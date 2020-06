Scuola, le lavoratrici di mense e pulizie: «Siamo allo stremo»

Anche a Terni, in concomitanza con il resto d’Italia, mercoledì mattina le lavoratrici delle mense e pulizie scolastiche hanno fatto sentire la loro voce con un presidio che si è svolto davanti alla prefettura. Terminata la copertura dell’ammortizzatore sociale per l’emergenza Covid-19 – anticipata dalla Gemos, l’azienda che gestisce gli appalti – molte sono senza reddito da tre mesi. Come ogni anno vedranno ora sospesi i loro contratti a fine giugno, con la fine dell’anno scolastico, rimanendo ancora senza retribuzione (già al minimo, visto che difficilmente superano le 500 euro) e soprattutto senza una prospettiva certa rispetto ai tempi e alle modalità di ripresa dei servizi per il 2020/2021. Per questo Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti hanno organizzato la giornata di mobilitazione per chiedere «risposte concrete e tempestive». Tra queste la proroga per almeno 27 settimane degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, la ripresa dell’anno scolastico a settembre, in presenza e in sicurezza, e misure di sostegno economico straordinario.

