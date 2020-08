Scuole: Otricoli proroga a prescindere

Rientro nelle aule il 14 settembre? Non ad Otricoli, comunque vada. Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di lunedì il sindaco Antonio Liberati: nel piccolo comune del Ternano l’inizio dell’attività didattica è fissato a mercoledì 23 settebre. Riguarda materne, elementari e medie.

Il perché

Il primo cittadino puntualizza che «la decisione è stata presa in stretto accordo con la dirigente scolastica, professoressa Anna Golino, con la quale è stato convenuto anche il recupero dei giorni persi che avverrà a fine anno scolastico. La scelta trova giustificazione nel termine dei lavori in corso alla scuola elementare, lavori che compromettono anche l’utilizzo della scuola materna; infatti la consegna dei locali è prevista per lunedì 21 settembre. Nei locali della scuola media invece è previsto l’insediamento dei seggi per consentire lo svolgimento del referendum e tra preparazione-rimozione dei seggi, votazioni, scrutini e sanificazioni anti covid-19 ne sarebbe impedito l’uso da venerdì 18 a martedì 22. Colgo l’occasione – conclude – per comunicare che con i lavori alla scuola elementare è stato definitivamente completato l’adeguamento sismico rispettando ampiamente i parametri previsti dalla normativa vigente. Nel contempo si sono eseguite anche importanti opere di efficientamento energetico che restituiranno a studenti ed operatori confort e sicurezza».