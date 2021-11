‘Seguendo la stella tra Narni e San Gemini’: via al nuovo concorso

Creare dei presepi artigianali, con qualsiasi materiale, dando spazio alla massima creatività. Al via la prima edizione del concorso ‘Seguendo la stella tra Narni e San Gemini’, proposto dall’imprenditrice ternana Monia Santini e che vede il patrocinio dei due Comuni.

Il concorso

«Come piccola imprenditrice – spiega Monia Santini – ho presentato questo progetto ai Comuni di Narni e San Gemini, si tratta di un concorso indetto per invitare singoli appassionati, associazioni, artigiani, gruppi e anche, volendo, bambini a creare dei presepi artigianali, di qualsiasi materiale, che poi verranno selezionati da una commissione. I presepi selezionati – fra i 5 e i 10 più interessanti – poi verranno esposti alla ‘Tenuta Marchesi Fezia’ dove i cittadini li potranno ammirare e votare. Il vincitore finale, che verrà poi omaggiato in servizi, sarà quindi decretato dalle persone che passeranno a vedere i presepi selezionati dalla commissione».

«Fare rete»

«Un’iniziativa lodevole», la definisce il vicesindaco di Narni Marco Mercuri. «Il Comune di Narni è sempre vicino ad iniziative di questo tipo. Mi spiace solo che l’idea è arrivata un pochino in ritardo perché avremmo potuto allargare un po’ la rete se avessimo avuto più tempo. A Narni in ogni vicolo si stanno già realizzando dei presepi, stiamo solo cercando le giuste forme per sviluppare il tutto, quindi l’idea della Santini va nella stessa nostra direzione e non potevamo che collaborare e offrire il nostro patrocinio». Il Comune di San Gemini, interviene l’assessore alla cultura e turismo Federica Montagnoli, «ha una tradizione decennale per quanto riguarda i presepi perché abbiamo il ‘Gruppo presepi San Gemini’ formato da volontari che ogni anno nei vicoli e nelle chiese creano presepi con i materiali più disparati. E infatti questo gruppo invierà al concorso un suo manufatto. E’ bello tutto questo perché con i 21 comuni del ternano stiamo facendo rete per promuovere la nostra Umbria meridionale».