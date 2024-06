Sei arresti per furti in aziende agricole del centro Italia

Sei cittadini stranieri – cinque romeni ed un pakistano – sono stati arrestati fra Parete e Villa Literno, in provincia di Caserta, dalla polizia di Stato di Perugia, con l’ausilio della squadra Mobile di Caserta, per furto aggravato e tentato furto. A disporre la custodia in carcere per tutti e sei è stato il gip di Perugia, con le indagini della perocura perugina partite nel giugno del 2023 dopo un maxi furto – bottino di 100 mila euro circa – in un’azienda agricola di Perugia da dove erano spariti elettrodomestici, 420 litri di gasolio e 900 metri di cavo elettrico. Il lavoro degli inquirenti ha consentito di accertare che il gruppo era coinvolto in altri furti compiuti sempre ai danni di aziende agricole e, nello specifico: a Rimini nel giugno del 2023, a Monbaroccio (Pesaro-Urbino), Bertinoro, Viterbo e Cesena nell’agosto 2023, oltre ad un tentativo di furto a Valmontone sempre ad agosto 2023. Il valore dei beni asportati sarebbe di poco inferiore ai 300 mila euro.

