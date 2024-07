Sentenza processo ‘Concorsopoli’: Marini, Bocci e Barberini fra i 24 condannati

In aggiornamento

Ventiquattro condanne e cinque assoluzioni: è stata emessa mercoledì dal tribunale di Perugia in composizione collegiale – presidente Marco Verola – la sentenza di primo grado relativa al processo ‘Concorsopoli’ legato alle assunzioni nell’ambito dell’azienda ospedaliera di Perugia e della sanità regionale. Fra i condannati, l’ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (due anni di reclusione per falso, abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio), l’ex sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci (due anni e sette mesi) e l’ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini (tre anni). Condannati anche l’ex direttore regionale della sanità Walter Orlandi (un anno e nove mesi) e l’ex direttore amministrativo del ‘Santa Maria della Misericordia’, Maurizio Valorosi (un anno). Per Emilio Duca, ex direttore generale dell’ospedale di Perugia, la cui posizione è stata stralciata per motivi di salute, si tornerà in aula il prossimo 9 luglio: per lui l’accusa ha chiesto un anno e cinque mesi di reclusione. Il collegio giudicate ha riconosciuto l’ipotesi di associazione per delinquere per Bocci – per il quale i pm Paolo Abbritti e Mario Formisano avevano escluso tale reato -, Barberini e Valorosi.