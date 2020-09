Serie C in tv: info e costi per vedere le umbre

Abbonamento con opzione mensile o annuale, come nelle passate stagioni. La serie C è in partenza – incerta la disputa della prima giornata a causa dello sciopero indetto dall’Aic, la Figc sta tentando di risolvere l’impasse – ed Eleven Sports ha pubblicato mercoledì le tariffe per il campionato 2020-2021: i tifosi di Gubbio, Perugia e Ternana potranno seguire i match solo attraverso questa piattaforma online.

Quanto costa e cosa comprende: c’è il volley

Si parte dall’annuale: da listino il prezzo è di 79.99 euro e comprende la possibilità di guardare tutte le partite – escluse quelle di produzione Rai – del campionato di serie C, playoff-playout, gli incontri della Superlega (volley, c’è la Sir Safety Perugia) e la coppa Italia di Superlega. In realtà ai nuovi abbonati viene offerto a 69.99 euro, mentre per coloro che lo erano per l’intera stagione 2019-2020 c’è uno sconto di 30 euro (si paga dunque 49.99, da acquistare entro il 31 ottobre). Per quello mensile il costo è di 7.90 euro.

I dispositivi

Si possono guardare i contenuti di Eleven Sports con Pc, smartphone, tablet, smart tv, chromecast e dispositivi fire stick. Sarà possibile visualizzare – al di là dei match live – anche contenuti on demand. Per eventuali dubbi o richiesta di informazioni c’è la sezione ‘domande frequenti’ sul portale del provider; gli utenti registrati inoltre possono usufruire del servizio di live chat – in alternativa c’è l’indirizzo email info-italia@elevensports.com o il profilo facebook Eleven Sports IT – per ricevere assistenza in tempo reale dal customer service dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-13.30 e 14.30-18.