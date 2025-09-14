di Giovanni Cardarello

Prima gioia per lo Sporting Trestina, prima sconfitta per Foligno e Orvietana, Cannara ancora fermo al palo. Sono questi gli esiti dei match della seconda giornate del girone E per le squadre umbre della serie D.

Partiamo dallo Sporting Trestina che batte il Ghiviborgo con un netto 3-0. Male l’Orvietana che cade in casa, 0-2 il finale per mano del Siena. Foligno beffato a Grosseto, mentre il Cannara bagna l’esordio in casa con una sconfitta, vince il Seravezza Pozzi per 0-1. Da registrare la sconfitta del Sansepolcro battuto 2-0 dal Tau Altopascio. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati 2′ giornata girone E

Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle 1 – 1

Cannara – Seravezza 0 – 1

Grosseto – Foligno 1 – 0

Orvietana – Siena 0 – 2

Poggibonsi – Follonica Gavorrano 1 – 2

Camaiore – Prato 2 – 1

Scandicci – Terranuova Traiana 2 – 1

Sporting Trestina – Ghiviborgo 3 – 0

Tau Altopascio – Vivi Altotever .Sansepolcro 2 – 0

Classifica serie D girone E

Tau Altopascio 6

Follonica Gavorrano 6

Seravezza 6

San Donato Tavarnelle 4

Ghiviborgo 3

Sporting Trestina 3

Foligno 3

Terranuova Traiana 3

Siena 3

Scandicci 3

Grosseto 3

Vivi Altotevere Sansepolcro 3

Orvietana 3

Camaiore 3

Aquila Montevarchi 1

Prato 0

Cannara 0

Poggibonsi 0