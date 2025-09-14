di Giovanni Cardarello
Prima gioia per lo Sporting Trestina, prima sconfitta per Foligno e Orvietana, Cannara ancora fermo al palo. Sono questi gli esiti dei match della seconda giornate del girone E per le squadre umbre della serie D.
Partiamo dallo Sporting Trestina che batte il Ghiviborgo con un netto 3-0. Male l’Orvietana che cade in casa, 0-2 il finale per mano del Siena. Foligno beffato a Grosseto, mentre il Cannara bagna l’esordio in casa con una sconfitta, vince il Seravezza Pozzi per 0-1. Da registrare la sconfitta del Sansepolcro battuto 2-0 dal Tau Altopascio. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.
Risultati 2′ giornata girone E
Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle 1 – 1
Cannara – Seravezza 0 – 1
Grosseto – Foligno 1 – 0
Orvietana – Siena 0 – 2
Poggibonsi – Follonica Gavorrano 1 – 2
Camaiore – Prato 2 – 1
Scandicci – Terranuova Traiana 2 – 1
Sporting Trestina – Ghiviborgo 3 – 0
Tau Altopascio – Vivi Altotever .Sansepolcro 2 – 0
Classifica serie D girone E
Tau Altopascio 6
Follonica Gavorrano 6
Seravezza 6
San Donato Tavarnelle 4
Ghiviborgo 3
Sporting Trestina 3
Foligno 3
Terranuova Traiana 3
Siena 3
Scandicci 3
Grosseto 3
Vivi Altotevere Sansepolcro 3
Orvietana 3
Camaiore 3
Aquila Montevarchi 1
Prato 0
Cannara 0
Poggibonsi 0