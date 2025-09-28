di Giovanni Cardarello
È una domenica in gran parte positiva, per le squadre umbre della Serie D, quella che chiude il mini-ciclo iniziato sabato 20 e passato per il turno infrasettimanale. Un mini-ciclo che ci restituisce un Foligno in gran spolvero e ora a -2 dalla capolista Seravezza, un Cannara e uno Sporting Trestina che strappano punti pesanti in trasferta ma che ci mostra anche un’Orvietana che incassa la quarta sconfitta consecutiva. Vediamo i dettagli.
Partiamo dal big match del Blasone dove i Falchi grazie alle reti di Khribech e Tomassini liquidano con autorevolezza il forte Tau Altopascio. Lo Sporting Trestina sfiora l’impresa sul campo del Montevarchi ed è raggiunto solo all’88’ da un gol di Carotti mentre il Cannara blocca sullo 0-0 la Vivi Altotevere Sansepolcro.
Nuova sconfitta, la quarta consecutiva, la terza in sette giorni, per l’Orvietana che cade, 1-0 il finale, sul campo della capolista Seravezza. A parziale scusante della squadra di Rizzolo il calendario terribile che nelle prime cinque giornate ha messo l’USO di fronte a tre delle prime quattro della graduatoria. Ora riposo e una settimana piena di allenamenti senza match, si torna in campo domenica 5 ottobre.
Serie D Girone E, i risultati della quinta giornata
Aquila Montevarchi – Sporting Trestina 1 – 1
Foligno – Tau Altopascio 2 – 0
Ghiviborgo – Poggibonsi 1 – 1
Grosseto – Camaiore 1 – 1
Prato – Follonica Gavorrano 2 – 0
San Donato Tavarnelle-Scandicci 0 – 0
Seravezza – Orvietana 1 – 0
Siena – Terranuova Traiana 2 – 0
Vivi Altotevere Sansepolcro – Cannara 0 – 0
Classifica Serie D Girone E dopo la quinta giornata
Seravezza 12
San Donato Tavarnelle 11
Foligno 10
Siena 10
Grosseto 10
Tau Altopascio 10
Ghiviborgo 8
Follonica Gavorrano 7
Prato 6
Vivi Altotevere Sansepolcro 6
Terranuova Traiana 6
Scandicci 5
Aquila Montevarchi 5
Camaiore 5
Sporting Trestina 4
Cannara 4