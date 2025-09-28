di Giovanni Cardarello

È una domenica in gran parte positiva, per le squadre umbre della Serie D, quella che chiude il mini-ciclo iniziato sabato 20 e passato per il turno infrasettimanale. Un mini-ciclo che ci restituisce un Foligno in gran spolvero e ora a -2 dalla capolista Seravezza, un Cannara e uno Sporting Trestina che strappano punti pesanti in trasferta ma che ci mostra anche un’Orvietana che incassa la quarta sconfitta consecutiva. Vediamo i dettagli.

Partiamo dal big match del Blasone dove i Falchi grazie alle reti di Khribech e Tomassini liquidano con autorevolezza il forte Tau Altopascio. Lo Sporting Trestina sfiora l’impresa sul campo del Montevarchi ed è raggiunto solo all’88’ da un gol di Carotti mentre il Cannara blocca sullo 0-0 la Vivi Altotevere Sansepolcro.

Nuova sconfitta, la quarta consecutiva, la terza in sette giorni, per l’Orvietana che cade, 1-0 il finale, sul campo della capolista Seravezza. A parziale scusante della squadra di Rizzolo il calendario terribile che nelle prime cinque giornate ha messo l’USO di fronte a tre delle prime quattro della graduatoria. Ora riposo e una settimana piena di allenamenti senza match, si torna in campo domenica 5 ottobre.

Serie D Girone E, i risultati della quinta giornata

Aquila Montevarchi – Sporting Trestina 1 – 1

Foligno – Tau Altopascio 2 – 0

Ghiviborgo – Poggibonsi 1 – 1

Grosseto – Camaiore 1 – 1

Prato – Follonica Gavorrano 2 – 0

San Donato Tavarnelle-Scandicci 0 – 0

Seravezza – Orvietana 1 – 0

Siena – Terranuova Traiana 2 – 0

Vivi Altotevere Sansepolcro – Cannara 0 – 0

Classifica Serie D Girone E dopo la quinta giornata

Seravezza 12

San Donato Tavarnelle 11

Foligno 10

Siena 10

Grosseto 10

Tau Altopascio 10

Ghiviborgo 8

Follonica Gavorrano 7

Prato 6

Vivi Altotevere Sansepolcro 6

Terranuova Traiana 6

Scandicci 5

Aquila Montevarchi 5

Camaiore 5

Sporting Trestina 4

Cannara 4