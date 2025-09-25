di Giovanni Cardarello

Un ‘mercoledì da leoni’ per il Foligno di mister Manni che con un gol di Morlandi al 75’ vince il derby in casa dello Sporting Trestina e si porta a ridosso dalle prime, a soli 3 punti dalle battistrada San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio.

Ancora sconfitte per Orvietana e Cannara, sconfitte interne peraltro. La squadra di Rizzolo cade al ‘Muzi’ per mano del Ghiviborgo. Nel primo tempo la squadra di casa sfiora il vantaggio ma viene colpita in modo quasi casuale da Cannarza. I cambi di inizio secondo tempo non produco gli effetti sperati e nel finale Boiga mette in ghiaccio il risultato. Caon in pieno recupero accorcia su rigore. Per l’Orvietana è la terza sconfitta consecutiva. Combatte e sfiora la clamorosa rimonta il Cannara che sotto di 0-3 al 61’ con l’ambizioso Grosseto, accorcia fino al 2-3 sfiorando il pari nel finale.

Serie D girone E – I risultati della 4° giornata

Aquila Montevarchi–Seravezza 3–2

Cannara–Grosseto 2–3

Follonica Gavorrano-Terranuova Traiana 0–1

Orvietana–Ghiviborgo 1–2

Poggibonsi–Vivi Altotevere Sansepolcro 2-2

Camaiore–San Donato Tavarnelle 1–2

Scandicci–Siena 1–1

Sporting Trestina-Foligno 0–1

Tau Altopascio–Prato 3–2

Classifica serie D girone E – 4° giornata

San Donato Tavarnelle 10

Tau Altopascio 10

Grosseto 9

Seravezza 9

Foligno 7

Ghiviborgo 7

Siena 7

Follonica Gavorrano 7

Terranuova Traiana 6

Vivi Altotevere Sansepolcro 5

Scandicci 4

Aquila Montevarchi 4

Camaiore 4

Sporting Trestina 3

Prato 3

Cannara 3

Orvietana 3

Poggibonsi 1