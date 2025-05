di Giovanni Cardarello

La notizia era nell’aria ma mancava l’ufficialità. Ufficialità che arriva in un calda sera di maggio attraverso una nota di stampa: il Foligno Calcio 1928 torna a vivere e sarà la squadra unica del città della Valle Umbra.

«L’ACF Foligno – si legge – comunica di aver raggiunto l’intesa con il Foligno Calcio per dar corso ad una unica squadra della città: il Foligno Calcio 1928». Ringrazio il presidente Simone Filippetti – sottolinea il presidente della ACF, Paolo Zoppi – cui va dato merito di aver riportato entusiasmo nella piazza e soprattutto tra i tifosi del Falco. Purtroppo – prosegue Zoppi – la burocrazia ha finito per piegare il risultato del campo, ma questo non può e non deve sminuire la bella stagione sportiva appena conclusa».

E ancora: «Ringrazio anche tutto il popolo della C4 prima, e dell’ACF poi, ringrazio Marco Bianconi, il consiglio direttivo, i tanti volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla magnifica cavalcata dalla seconda categoria al 2° posto in serie D. Un percorso meraviglioso e difficilmente ripetibile – sottolinea il numero uno della ACF -. Un pensiero particolare ad Alessandro Contardi, prezioso sostenitore e grande uomo di calcio, che ci ha sempre incentivato, sostenuto e non ha mai smesso di credere in una unica squadra».

«Difficile nascondere l’emozione – continua Zoppi nella sua nota -, per me da sempre tifoso dei Falchi, di essere riuscito a raggiungere questo importante passaggio societario che permetterà all’intera città di tifare orgogliosamente il Foligno in giro per l’Italia. Da domani – conclude la nota del presidente – si volta pagina e si apre un nuovo capitolo della storia del Foligno Calcio; sarà un nuovo inizio per tutti: per la società, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i collaboratori. Il filo conduttore e la continuità saranno rappresentati dai tifosi che nel corso dei decenni hanno vissuto gioie e dolori, promozioni e retrocessioni, fallimenti e ripescaggi; sono loro che hanno fatto la storia del Foligno Calcio e saranno loro l’arma in più per raggiungere i traguardi più prestigiosi». Nei prossimi giorni saranno ufficializzate tutte le cariche dirigenziali e tecniche «per affrontare da protagonisti il prossimo campionato di serie D». I tifosi e gli appassionati possono di nuovo sorridere: il Foligno Calcio 1928 è tornato.