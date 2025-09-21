di Giovanni Cardarello

Con un occhio ai match del fine settimana e uno al turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre, le squadre umbre della serie D hanno portato a casa un bottino tutto sommato piuttosto magro. Solo una vittoria, quella del Cannara (la prima stagionale), su quattro match: un pari interno, quello del Foligno, e due k.o. abbastanza pesanti per Orvietana e Sporting Trestina.

Partiamo dal Cannara che centra la prima vittoria stagionale sul campo del Terranuova Traiana con una rete di Montero. Il Foligno, due volte avanti con Pupo Posada e Tomassini, viene ripreso due volte dal Camaiore, con il secondo gol siglato in pieno recupero. Cade sotto i colpi del San Donato Tavernelle l’Orvietana, 3-1 il finale, per i biancorossi è la secondo sconfitta consecutiva. Giornata amara anche per lo Sporting Trestina battuto 1-0 dalla capolista Seravezza. Ma non c’è nemmeno il tempo di analizzare tutto quello che è successo, mercoledì si torna in campo.

Serie D girone E – I risultati terza giornata

Foligno–Camaiore 2–2

Ghiviborgo-Tau Altopascio 0–0

Grosseto–Aquila Montevarchi 3–1

Prato–Scandicci 2–0

San Donato Tavarnelle-Orvietana 3–1

Seravezza–Sporting Trestina 1–0

Siena–Poggibonsi 2–0

Terranuova Traiana–Cannara 0–1

Vivi Altotevere Sansepolcro–Follonica Gavorrano 1–1

Serie D sirone E – La classifica dopo la terza giornata

Seravezza 9

San Donato Tavarnelle 7

Tau Altopascio 7

Follonica Gavorrano 7

Siena 6

Grosseto 6

Ghiviborgo 4

Foligno 4

Vivi Altotevere Sansepolcro 4

Camaiore 4

Sporting Trestina 3

Terranuova Traiana 3

Prato 3

Cannara 3

Scandicci 3

Orvietana 3

Aquila Montevarchi 1

Poggibonsi 0