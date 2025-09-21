di Giovanni Cardarello
Con un occhio ai match del fine settimana e uno al turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre, le squadre umbre della serie D hanno portato a casa un bottino tutto sommato piuttosto magro. Solo una vittoria, quella del Cannara (la prima stagionale), su quattro match: un pari interno, quello del Foligno, e due k.o. abbastanza pesanti per Orvietana e Sporting Trestina.
Partiamo dal Cannara che centra la prima vittoria stagionale sul campo del Terranuova Traiana con una rete di Montero. Il Foligno, due volte avanti con Pupo Posada e Tomassini, viene ripreso due volte dal Camaiore, con il secondo gol siglato in pieno recupero. Cade sotto i colpi del San Donato Tavernelle l’Orvietana, 3-1 il finale, per i biancorossi è la secondo sconfitta consecutiva. Giornata amara anche per lo Sporting Trestina battuto 1-0 dalla capolista Seravezza. Ma non c’è nemmeno il tempo di analizzare tutto quello che è successo, mercoledì si torna in campo.
Serie D girone E – I risultati terza giornata
Foligno–Camaiore 2–2
Ghiviborgo-Tau Altopascio 0–0
Grosseto–Aquila Montevarchi 3–1
Prato–Scandicci 2–0
San Donato Tavarnelle-Orvietana 3–1
Seravezza–Sporting Trestina 1–0
Siena–Poggibonsi 2–0
Terranuova Traiana–Cannara 0–1
Vivi Altotevere Sansepolcro–Follonica Gavorrano 1–1
Serie D sirone E – La classifica dopo la terza giornata
Seravezza 9
San Donato Tavarnelle 7
Tau Altopascio 7
Follonica Gavorrano 7
Siena 6
Grosseto 6
Ghiviborgo 4
Foligno 4
Vivi Altotevere Sansepolcro 4
Camaiore 4
Sporting Trestina 3
Terranuova Traiana 3
Prato 3
Cannara 3
Scandicci 3
Orvietana 3
Aquila Montevarchi 1
Poggibonsi 0