Settembre carico per Jacobs. Il carburante lo mette a Gubbio

di G.R.

Anche i campioni olimpici fanno benzina. Con grande stupore dei presenti, a Gubbio hanno visto scendere dalla propria vettura Marcell Jacobs. Il ragazzone che appena un’estate fa ha fatto sognare tutti gli italiani, si è fermato infatti con degli amici alla stazione di servizio carburanti Ip (ex Tamoil) lungo la variante della strada statale Pian d’Assino. Come riportato da VivoGubbio, l’atleta è stato riconosciuto davanti al bar della stazione e si è prestato volentieri per un selfie.

Tra pista e vita privata

Il carburante Jacobs dovrà metterlo sia nelle gambe che nel cuore in attesa di un settembre importante più per la vita personale che per le gare. Il 13 settembre sarà protagonista di un’esibizione di fine stagione su una pista sistemata sul lungomare di Caorle sulla suggestiva Scogliera Viva. Il suo anno è stato caratterizzato da diversi acciacchi fisici che lo hanno costretto a dare forfait ad esempio alla staffetta agli Europei. Dopo le medaglie d’oro alle Olimpiadi giapponesi nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 ha comunque festeggiato la vittoria nei 60 metri ai Mondiali Indoor a Belgrado e nei 100 metri agli Europei a Monaco di Baviera. Il 17 settembre convolerà a nozze con la modella ecuadoriana Nicole Daza nella Torre di San Marco a Gardone Riviera con un menù comprendente un enorme allestimento di crudi di mare. E solo una settimana fa l’amico Tamberi, protagonista dell’iconico abbraccio di Tokyo con Jacobs, ha sposato Chiara Bontempi.