Settimana Magionese annullata dal Covid-19

Anche la Settimana Magionese e il Palio del Giogo, che quest’anno avrebbe festeggiato la sua 40° edizione, sono stati cancellati dai programmi estivi del territorio comunale di Magione a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e delle misure restrittive messe in atto per fronteggiarne la diffusione. A darne la comunicazione, sul proprio sito internet, il consiglio dell’associazione turistica pro loco Magione che ne è l’organizzatrice.

Era un momento di unione

«È stata una decisione sofferta – ha dichiarato il presidente dell’associazione Andrea Biagini – ma purtroppo non abbiamo potuto fare diversamente, dato che ad oggi non sappiamo ancora quali saranno le misure da adottare per poter garantire la sicurezza di tutti. La Settimana Magionese ed il Palio, che quest’anno avrebbe indossato una nuova veste per l’anniversario, devono essere un momento di unione, non di allontanamento. Vogliamo anche rispettare le attività locali, specie quelle legate alla ristorazione, che stanno subendo il duro colpo della chiusura forzata».

Le iniziative collaterali

Una decisione che vedrà i componenti del consiglio impegnati a sostenere iniziative che potranno essere proposte nel territorio se le condizioni di sicurezza e cambiamenti nelle disposizioni ministeriali lo permetteranno. Una notizia che fa seguito ad altre due organizzazioni che hanno deciso, sempre a seguito dell’emergenza sanitaria, di annullare le manifestazioni che annualmente organizzano. La Pro Loco di Sant’Arcangelo, attraverso la propria pagina ufficiale, ha dato la comunicazione scrivendo: «Abbiamo aspettato, sperato fino all’ultimo. A malincuore con grande dispiacere siamo stati costretti a prendere questa decisione. Le rigide norme di sicurezza, le regole di distanziamento imposte, i molteplici ostacoli burocratici e soprattutto la sicurezza per la nostra salute ci hanno indotto ad annullare per quest’anno la nostra 38° Sagra. Stiamo attraversando un periodo difficile dove il futuro è ancora incerto, ma siamo fiduciosi e sicuri che comprenderete tutti la nostra sofferta decisione e nella speranza di ritrovarci tutti insieme ancora più motivati e vicini con lo spirito che sempre ci ha contraddistinto vi diamo appuntamento al 2021».

Gli altri eventi annullati

Appuntamento al 2021 anche per il Festival delle bande e delle majorettes che si sarebbe dovuto tenere nel mese di luglio ma con la disponibilità da parte degli organizzatori, la Filarmonica Giuseppe Biancalana, di poter garantire piccoli momenti ricreativi se le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Tra le altre iniziative annullate anche i festeggiamenti per il XXV del Santissimo Crocefisso di Antria.