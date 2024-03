‘Settimana mondiale del glaucoma’: le iniziative in programma a Terni

Come ogni anno a marzo si celebra la ‘Settimana mondiale del glaucoma’, il ‘ladro’ silenzioso della vista. Quest’anno la settimana sarà celebrata dal 10 al 16 marzo e sabato pomeriggio, nella sede di Terni dell’Uci (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) sono state illustrate le iniziative in programma. In occasione dell’incontro il Leo club Terni e il Lions club Terni host hanno consegnato ad un socio dell’Uci un bastone elettronico che rispetto ad un semplice bastone ha la funzione di percepire un ostacolo prima dell’impatto, sia ambienti interni che esterni, così da correggere la traiettoria.

Il glaucoma

L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità sezione italiana Iapb, in collaborazione con le sedi Uici, organizzano su tutto il territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza per richiamare l’attenzione su questa patologia che danneggia il nervo ottico e che spesso è associata ad un aumento della pressione oculare. Il glaucoma è infatti la principale causa di cecità irreversibile nel mondo e colpisce circa 1 milione di persone in Italia. Fare prevenzione è di fondamentale importanza perché il glaucoma manifesta sintomi solo in fase avanzata della patologia, quando i danni non sono più recuperabili. Sono tante le iniziative gratuite che si svolgeranno allo scopo di difendere un bene prezioso come la vista.

Le iniziative a Terni

A Terni la campagna sarà presente tramite l’iniziativa ‘Il problema è che non vedi il problema’ e verranno realizzate iniziative congiunte tra la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e le strutture della Usl Umbria 2, in collaborazione con il Lions club e il Leo club di Terni, allo scopo unico di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. In particolare la sezione ternana si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: corso Tacito, piazza Tacito e piazza del Popolo, il 12 marzo dalle 10 alle 12 e il 13 marzo dalle 15 alle 17. Il 15 marzo sarà possibile effettuare una visita di prevenzione con la misurazione della pressione oculare tramite valutazione tonometrica, presso le strutture della Usl Umbria 2 dalle 8.30 alle 13.30. Le visite saranno effettuate con accesso diretto in ambulatorio, senza necessità di prenotazione.