‘Sfilata nel Borgo’: fra storia e attualità a Santa Restituta

Domenica 8 agosto alle ore 21 nel borgo di Santa Restituta, la Pro Loco di Avigliano Umbro, con il patrocinio del Comune, presenta l’evento ‘Sfilata nel Borgo… in viaggio nel tempo’. Una serata dedicata al grande artista aviglianese Oliviero Piacenti per un viaggio che parte dal ‘600 con la rievocazione storica del Seicento Vicis – il secolo del risveglio e le maschere umbre della commedia dell’arte dirette da Paola Contili e sostenute dall’associazione culturale ‘Il Laboratorio del Ppesaggio’ (presidente è Paola Venturi), che fin dalla sua nascita supporta il progetto ‘maschere umbre’. Fino ad arrivare al mondo contemporaneo con la sfilata di abbigliamento uomo/donna del marchio Alterego di Cristina Regno e Andrea Caporali, per chiudere con gli abiti da sposa che rievocano i matrimoni di mamme e nonne, impreziositi dai bellissimi gioielli di Oromania Gioielli dei fratelli Pastorelli. L’ideatrice e organizzatrice della serata è Rita Fortunati, che organizza spesso eventi nel borgo di Santa Restituta. Anche se l’evento è all’aperto, per rispetto della normativa vigente anti-Covid, si accede obbligatoriamente con il ‘Green passo’ o il tampone delle ultime 48 ore e la mascherina.

Condividi questo articolo su