Sgarbi al Trasimeno: «Un luogo bellissimo»

‘Blitz’ di Vittorio Sgarbi al lago Trasimeno, nella giornata di domenica, quando il critico d’arte si è presentato, insieme all’amico Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, alla spiaggia della Renaia. Per Sgarbi un tour pomeridiano fino all’isola Polvese: «Mario mi aveva proposto di andare all’isola Maggiore – ha detto Sgarbi – ma io gli ho detto che volevo andare alla Polvese perché tutti mi parlavano di un’isola incontaminata e bellissima e in effetti è proprio così».

«Voglio tornare»

Oltre all’immancabile bagno nelle acque del lago, Vittorio Sgarbi ha visitato il monastero di San Secondo (dato in concessione all’Arpa dalla Provincia di Perugia): «Ho chiamato il presidente della Provincia Luciano Bacchetta – continua Sgarbi – per ringraziarlo dell’ospitalità in questo luogo splendido ed incontaminato. Con ogni probabilità ad agosto vorrei tornare qui e fermarmi nell’isola per due giorni e godermi la pace di questo posto davvero straordinario».

«Territorio che piace»

«La visita di un importante personaggio pubblico, istituzionale, televisivo, saggista, fra i massimi esperti d’arte come Vittorio Sgarbi all’isola Polvese – afferma Bacchetta – conferma la straordinaria potenzialità non solo turistica e ambientale di questo suggestivo angolo del Trasimeno, dove la Provincia di Perugia ha investito e progettato anche sul versante del mantenimento e rivitalizzazione di significativi siti e strutture di particolare pregio storico. Sgarbi ha assicurato che tornerà ancora in Umbria nel corso dell’estate: ci fa molto piacere e in quella occasione avremo sicuramente modo di approfondire situazioni e peculiarità che in questo breve soggiorno, con la solita padronanza e competenza non ha mancato di sottolineare».