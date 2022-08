Si allontana da casa e scatta l’allarme: Fox recuperato dalla polizia di Stato

Si è allontanato da casa perché impaurito dai forti tuoni ed è scattato l’allarme. Particolare operazione di recupero per la polizia di Stato di Perugia nella mattinata di venerdì: gli agenti si sono attivati per aiutare un ragazzo che, sotto la pioggia, ha lanciato l’sos perché si era smarrito un lupo cecoslovacco. Storia a lieto fine.

L’allarme e il lieto fine

Il cane è stato avvicinato dagli agenti e, immaginando che fosse di qualcuno della zona, lo hanno fatto salire sulla Volante per portarlo in questura. A questo punto è stato allertato il veterinario della Usl Umbria 1 per il controllo del microchip: verificata effettuata ed esito positivo. Una signora alle 11 aveva segnalato che il suo cane, Fox, si era allontanato sfruttando un foro sulla rete di recinzione. La donna è andata in questura e ha recupero il suo amico a quattro zampe.