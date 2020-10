Si perde nel bosco e va nel panico: soccorso 60enne

Si è perso nella boscaglia e, disorientato, è andato nel panico. Disavventura per un 60enne vittima di una caduta in una zona impervia della periferia di Perugia: ad aiutarlo è stata la polizia di Stato, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il soccorso

L’uomo si era spaventato anche a causa del buio e l’agente della sala operativa on il quale ha parlato lo ha rassicurato – in primis – sul fatto che tutto sarebbe andato nel migliore dei modi. Nel contempo il 60enne ha iniziato a manifestare un attacco di panico: «La porterò fuori da questa situazione, glielo prometto. La porto io verso la luce, lei non la perda di vista e continui a parlare con me», il messaggio dell’agente per tranquillizzarlo. Poi la svolta quando è apparsa una casa: l’inquilino ha indicato la via esatta del luogo e la Volante è riuscita così a raggiungerlo.

In pronto soccorso

Il 60enne, ancora sotto shock, è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Fondamentale nel felice esito dell’intervento l’esperienza dell’operatore della sala operativa e la sua specifica formazione nella gestione delle criticità con l’utilizzo del telefono.