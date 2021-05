Si è persa in una zona impervia nel bosco in zona monte Melino (monte Penna, territorio comunale di Magione) per recuperare il proprio cane. Per questo motivo due squadre della centrale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia si sono attivate nel tardo pomeriggio di mercoledì per soccorrerla: l’operazione è in via di completamento dopo che la donna è riuscita a mettersi in contatto con gli uomini del 115.

