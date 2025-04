Un sabato sera al Caos – sala dell’Orologio – di Terni per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione di inchiesta ‘Report’ di Rai 3. Ha presentato il suo libro ‘La Scelta’. Nel corso dell’incontro, Ranucci ha replicato a Stefano Bandecchi (QUI IL VIDEO) che il 25 aprile, oltre a sottolineare che per lui Ranucci ‘può andare a c…’, ha affermato che non avrebbe partecipato all’evento al Caos e che avrebbe trascorso meglio il sabato sera se Ranucci avesse ‘avuto una sorella’. Niente sorelle, però, per il conduttore di Report che, di fronte al pubblico di Terni, ha detto di avere due fratelli. Di cui uno nella Guardia di Finanza, come il padre. Fra l’altro le Fiamme Gialle sono il Corpo che da tempo sta indagando, insieme alla procura di Roma, su Stefano Bandecchi e Unicusano.

