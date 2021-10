Sii Terni, ‘Acqua è vita’: incetta di premi per l’istituto ‘Fanciulli’

Grande soddisfazione per l’istituto comprensivo statale Giuseppe Fanciulli, che ha conquistato ben due premi in occasione del progetto promosso dal Sii di Terni, dal titolo ‘Acqua è vita’. La scuola primaria di Montefranco, con la classe quinta A, si è aggiudicata il primo posto ex aequo, nella sezione disegno, grazie al plastico realizzato dagli studenti, omaggio alla Cascata delle Marmore e con uno sguardo rivolto ad ‘Agenda 2030’, per la tutela ambientale. Nel concorso dello scorso anno, sempre la primaria di Montefranco si era classificata nella rosa dei vincitori. La scuola primaria di Arrone, con la classe seconda A, ha invece conquistato il terzo posto nella sezione fotografia con un fotolibro che mostra la bellezza dell’ambiente che ci circonda. In questo modo la natura diventa una vera e propria opera d’arte. I lavori sono esposti in mostra al museo Caos di Terni.

