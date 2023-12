Sii Terni, Buonfiglio si è dimessa. Al vertice arriva Giuseppe Testa

‘Scossa’ in casa Sii Scpa a Terni. Si è dimessa l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio: al vertice arriva Giuseppe Testa. Il passo indietro c’è stato subito dopo l’assemblea dello scorso 29 novembre, mentre in data odierna – c’è stato un consiglio di amministrazione – c’è stata la cooptazione per il successore.

DICEMBRE 2018, BUONFIGLIO AD SII

Si cambia

«Non posso che ringraziare – le parole del presidente Carlo Orsini – Tiziana Buonfiglio per tutto ciò che ha fatto in questi anni per la società e per il nostro territorio. Manager lungimirante e tenace ha saputo guidare la Sii con grande professionalità ed ostinazione. Per me è stato un privilegio lavorare al suo fianco. Non sono mancati gli scontri, ma sempre costruttivi e per il bene della società. Tiziana mi lascia un arricchimento sia professionale che umano e sono sicuro che i tre anni che abbiamo vissuto insieme in Sii lasceranno un segno profondo di cambiamento». La Buonfiglio ha guidato l’azienda per cinque anni, «durante i quali il valore della società è cresciuto del 79%. Una gestione, la sua, intraprendente ed ambiziosa che ha portato ad essere la Sii uno dei fiori all’occhiello delle aziende ternane, con bilanci sempre in positivo ed investimenti in crescita su tutto il territorio. Con uno sguardo sempre molto attento ai clienti ed alle loro esigenze, grazie alla realizzazione di nuovi servizi, dedicati a loro», viene puntualizzato. Ora tocca a Testa: si tratta di un manager che opera da quasi 25 anni nel settore Energy & Utility. Ha iniziato il suo percorso professionale nella multinazionale della consulenza Accenture ed è entrato nel gruppo Acea nel 2014 dove dal 2018 ha ricoperto per la società areti (distribuzione energia elettrica di Roma) il ruolo strategico di direttore dei servizi commerciali e dei sistemi di operation technology.