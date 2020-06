Sii Terni, il 1° luglio riapre il front office

Riapriranno mercoledì 1° luglio gli uffici del front office Sii in via Farini a Terni. Il Servizio idrico integrato ha infatti completato tutte le procedure previste dai decreti anti covid per garantire la sicurezza e la salute sia degli utenti che dei lavoratori. Da inizio luglio sarà quindi possibile utilizzare di nuovo i locali fisici del Sii che andranno ad integrarsi, senza sostituirsi, a quelli telematici. Tutte le prestazioni del front office sono infatti usufruibili e erogabili anche tramite il numero verde 800.093966 (0744.441562 da cellulare).

Nuove modalità di accesso e utilizzo dei servizi

Per ottemperare ai decreti dettati in occasione dell’emergenza il Sii ha predisposto una serie di misure di prevenzione. Gli sportelli aperti saranno tre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14. Si entrerà solo su prenotazione (a distanza di 30 minuti una dall’altra) che si potrà fare o seguendo le indicazioni che saranno pubblicate a breve sulla home page di www.siiato2.it, oppure chiamando il numero verde. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea ai cittadini e sarà verificato l’uso delle mascherine, senza le quali non si potrà accedere ai locali. La rilevazione sarà fatta inizialmente da personale autorizzato, quindi successivamente si passerà ai termoscanner. All’interno del front office sono tate predisposte tutte le misure igieniche e sanitarie necessarie per la sicurezza. Le stesse misure di sicurezza previste dai protocolli e dai decreti anti covid verranno attuate ogni giorno per tutti gli operatori.