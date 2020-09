Silvio Berlusconi positivo al Covid-19

Tanto tuonò. Anche Silvio Berlusconi – 83 anni – ha contratto il coronavirus e la notizia è stata presto ribattuta, mercoledì pomeriggio, dalle principali agenzie e ripresa dai media nazionali e non. Il ‘Cavaliere’, dopo l’esito del tampone a cui è stato sottoposto, si trova in isolamento coattivo nella sua dimora di Arcore e – riportano i media sulla base di quanto dichiarato dal suo medico di fiducia, il noto Alberto Zangrillo, primario al ‘San Raffaele’ di Milano – è asintomatico. Così l’ufficio stampa di Silvio Berlusconi: «Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social». Di recente, non poco aveva fatto discutere la foto di Berlusconi insieme ad un altro ‘positivo eccellente’ – Flavio Briatore – scattata in Sardegna durante la ‘rimpatriata’ a Villa Certosa (Costa Smeralda). Era il 12 agosto: di lì a poco (il 25) sarebbe poi emersa la positività di Briatore al Covid-19 e il tampone a cui Berlusconi si era poi sottoposto, aveva dato – riportano i media – esito negativo.

Condividi questo articolo su