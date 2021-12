Simboli Templari fra San Gemini e Cesi: mistero a Poggio Azzuano

di Montagne Misteriose

Continua il nostro viaggio tra i misteriosi luoghi templari dell’Umbria meridionale. Questa volta ci troviamo a Poggio Azzuano, nel comune di San Gemini, dove i ruderi di un vecchio castello e i resti di un’imponente chiesa dedicata a Santa Caterina, fanno da sfondo a vicende storiche documentate che hanno come protagonisti proprio i Templari.

La nostra indagine parte da un documento conservato nell’archivio di Todi in cui si parla del Castrum Podii Azzuani come sede templare. Sappiamo che questo castello, nei secoli, è stato al centro di numerosi conflitti durante il periodo delle lotte tra Guelfi e Ghibellini. Venne raso al suolo nel 1342 ad opera delle truppe guelfe che lasciarono intatta solo la chiesa romanica di Santa Caterina, accanto alla quale nel 1230 il nobile Pietro Capitoni Cesi aveva fatto costruire un monastero.

Sono proprio le pareti di questa chiesa che ancora oggi conservano le trecce del passato templare di questo luogo: simboli e graffiti incisi sull’intonaco resistono al trascorrere del tempo e ci riportano in un mondo lontano e dimenticato dove la simbologia, i rituali sacri e la spiritualità erano al centro della vita templare. Uno, in particolare, è stato rappresentato sopra ad una porta che dà accesso ad un vano laterale della chiesa: impossibile non notarlo, si tratta di un labirinto.

Usato sin dall’antichità come simbolo iniziatico, il labirinto viene ripreso dall’Ordine Templare come rappresentazione del percorso interiore di ogni iniziato per avvicinare la propria anima a Dio. Perché viene rappresentato proprio sopra a questa porta? In quale ambiente conduceva? Come mai questo luogo è stato abbandonato? Tanti i misteri che ruotano intorno a questo sito, una cosa comunque è certa: l’atmosfera che emana è davvero suggestiva e le possenti mura rimaste testimoniano un passato glorioso e una centralità importante nella vita dei Templari.

Qui sotto trovate il video della nostra avventura tra i ruderi del castello di Poggio Azzuano.

