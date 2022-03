Sir sorpresa in casa: ora a Trento bisognerà vincere per la finale di Champions League

Non solo il primo set (23-25). Ma anche il terzo, dopo che la Sir aveva vinto (25-19) il secondo. Trento spiazza tutti al Palabarton, si aggiudica due set, poi vince anche il tie-break e si mette in posizione di vantaggio per la partita di ritorno. Il 7 aprile, a Trento, alla Sir servirà aggiudicarsi almeno tre set per conquistarsi l’accesso alla finale di Champions League. Perugia in finale se vince 3-0 o 3-1 oppure se vince al tie break e poi si aggiudica il golden set. Si complica il cammino europeo, ma non è finita.

La sorpresa nel terzo set

Il terzo set è stato condotto da Trento fin dall’inizio, Perugia era riuscita a recuperare nel momento decisivo grazie a Plotnyski, entrato al posto di Leon, che ha accusato un problema al polpaccio. Ma la formazione ospite si è scossa ed ha portato a casa il parziale che le dà un vantaggio enorme per il ritorno.

Di carattere la vittoria nel quarto

Ancora sotto shock, Perugia ha giocato il quarto perennemente in affanno. Il massimo vantaggio di Trento è stato di 3 punti ed entrambe le volte è servita una serie di Leon per rimettere in equilibrio la contesa. L’asso cubano ha alternato momenti positivi ad errori marchiani. L’ingresso di Solè e una invasione di Podrascanin in finale di parziale hanno portato due punti importantissimi che hanno regalato il set point a Perugia. Plotnyski sbaglia la battuta, ma un tocco di Micheletto al muro regala un secondo tentativo. Si va ai vantaggi e diventa un confronto al cardiopalma. Lo chiude un ace di Leon sul 30-28.

Tie break a Trento

Perugia sempre in ritardo, fin dal primo punto, anche nel quinto set. L’allungo non arriva mai. Invece gli ospiti trovano una serie grazie a un recupero incredibile di Micheletto, arrivando al match point sul +3. La Sir ne recupera uno, poi Plotnyski sbaglia la battuta.