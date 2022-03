«Sono un giurista» e si rifiuta di esibire il green pass alle Poste. Poi filma la dipendente

L’intervento della polizia di Stato è scattato perché un utente dell’ufficio postale di Montebello, lungo la strada Tuderte a Perugia, si rifiutava di esibire il green pass al personale. L’uomo – un 49enne – si è mostrato poco collaborativo anche con gli agenti della Volante che gli hanno spiegato quali siano le norme in vigore. Ma lui, oltre ad affermare di essere un ‘giurista’, ha spiegato che, in base alle leggi, la dipendente delle Poste non aveva alcun titolo per chiedergli il green pass. La stessa dipendente, sentita dalla polizia, ha raccontato che l’uomo, oltre a rifiutarsi di esibire la certificazione verde, l’aveva ripresa con il proprio smartphone dicendo di ‘doversi tutelare’. Alla fine il 49enne è stato identificato, avvertito di non divulgare le immagini riprese e quindi allontanato dall’ufficio postale.

