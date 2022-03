Sospensione e multa per un night: «Carenze per salute e sicurezza del personale»

L’amministratore unico di un night club del Perugino – un uomo di origini romene – è stato denunciato a piede libero dai carabinieri a seguito di un controllo congiunto che ha visto in campo la Compagnia di Perugia, il Nas e il Nucleo ispettorato del lavoro. Contestualmente i militari hanno disposto la sospensione dell’attività fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Contestate ammende per 12.534 euro; lo stesso amministratore unico è stato inoltre sanzionato amministrativamente con una pena di euro 3.400 euro per sanzioni accessorie.

Le mancanze

Durante le verifiche è emerso che il documento valutazione rischi dell’attività era privo della data e della valutazione da stress da lavoro correlato al rischio biologico da Covid-19. Fra le altre mancanze riscontrate: non era stato designato il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione; cinque lavoratori notturni non erano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria; quattordici lavoratori non avrebbero ricevuto un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.