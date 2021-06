Sottopasso borgo Rivo: «Buio, sporco e inquietante»

La segnalazione arriva da borgo Rivo ed è relativa al sottopasso di piazzale Marinai d’Italia, più volte oggetto di lamentele per le condizioni di degrado – sporcizia, siringhe, danni – che lo caratterizzano. A farla è un giovane lettore di umbriaOn: «A differenza della rotonda che è ben curata – spiega -, il sottopassaggio è invaso dalle siepi sovrastanti che rendono il camminamento buio e quindi insicuro per chiunque voglia utilizzarlo per passare da borgo Rivo a La Castellina e viceversa. Per me che sono un ragazzo è un po’ inquietante utilizzarlo anche di giorno: potete immaginare per una ragazza da sola».

Degrado

«L’amministrazione – prosegue il lettore – è stata portata piu volte a conoscenza dei problemi negli ultimi anni, ma non è cambiato nulla». E in effetti anche i ‘residui’ – bottiglie di vetro, anche siringhe usate per iniettarsi droga – non lasciano tranquilli coloro che utilizzano il passaggio, spesso preda di vandali e soggetti poco raccomandabili. La richiesta è di restituire un po’ di decoro ad una struttura comunque importante per tanti che vivono a borgo Rivo.