Spacca, ruba e fugge in moto: ladro in azione a Sant’Erasmo

Ladro-centauro in azione nel pomeriggio di martedì – intorno alle ore 17 circa – nella zona di Sant’Erasmo, a Terni. Vittima del furto, un ternano che stava facendo una passeggiata in zona. Quest’ultimo aveva parcheggiato la propria auto nei pressi dell’osservatorio astronomico. Dopo essere sceso, si è allontanato qualche metro e nel giro di poco si è reso conto che il soggetto gli aveva spaccato un finestrino, portandosi via la borsa che era sul sedile. A quel punto il derubato è risalito in auto nel tentativo di inseguire il ladro che, casco bianco in testa e in sella ad una moto di grossa cilindrata, è stato ovviamente rapidissimo nel fuggire dalla scena, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino sarebbe di modesta entità ma resta la gravità del fatto, denunciato ai carabinieri e avvenuto in una zona ‘scoperta’ per ciò che attiene telecamere di sicurezza e controlli. Proprio di questo, consapevole della sua velocità di fuga, ha approfittato il malvivente: la targa del motociclo era probabilmente sollevata per evitare che qualcuno potesse avere elementi in grado di risalire alla sua identità. Il lavoro degli inquirenti, in ogni caso, è in corso.

