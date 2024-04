Sparviero intrappolato per due giorni in un magazzino: Wildumbria interviene e lo salva

Complessa operazione di salvataggio, nei giorni scorsi presso un magazzino a Foligno, da parte dei volontari di Wildumbria. Per due giorni una femmina di sparviere è rimasta bloccata in quello spazio ma alla fine tutto è andato per il meglio. A ricostruire l’accaduto è Wildumbria: «La peculiare agilità del rapace, unita all’altezza considerevole del soffitto, hanno reso l’intervento estremamente impegnativo per i nostri volontari e operatori. Dopo due giorni di tentativi, durante i quali il rapace è riuscito a eludere ogni nostra mossa, finalmente è stato possibile procedere con la liberazione. Combinando abilità di manovra con tattiche creative per accedere all’area dove lo sparviere si era rifugiato. Il nostro team alla fine ce l’ha fatta, garantendo la sicurezza e il benessere dell’animale intrappolato. Al termine del recupero, con grande soddisfazione, lo sparviere è stato visitato, rifocillato e poi finalmente liberato».

Condividi questo articolo su