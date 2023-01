Nessuna conseguenza seria fortunatamente per un incendio all’interno di un’abitazione a Spello, in vocabolo Limiti. Le fiamme – informa il 115 – con ogni probabilità sono state innescate da una termocoperta: il rogo ha interessato in particolar modo il materasso ed il mobilio della camera da letto. In salvo la proprietaria di casa, una 89enne.

Condividi questo articolo su