Spoleto: a casa dell’ex, aggredisce lei e il suo nuovo compagno. Arrestato 31enne

Nonostante il divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria per le numerose condotte aggressive e i maltrattamenti, si è presentato a casa dell’ex – una donna di Spoleto – ed ha aggredito lei e anche il suo attuale compagno. Per questo un 31enne del Marocco è stato arrestato dai carabinieri spoletini e tradotto in carcere. Il 31enne ha dato di matto quando ha visto che in casa con la ex – dove non sarebbe potuto andare – c’era un altro uomo. Dopo le botte, il soggetto è fuggito dalla scena, lasciando il compagno della ex con ferite lacero contuse all’avambraccio – causate da una bottiglia di vetro rotta – e la donna con ecchimosi al collo e un profondo stato di agitazione. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. A seguito delle indagini dei carabinieri di Spoleto, il tribunale – su richiesta della procura della Repubblica – ha disposto per il 31enne la custodia cautelare in carcere. Per qualche giorno il soggetto è risultato irreperibile, fino a domenica mattina quando i militari dell’Arma lo hanno rintracciato e arrestato.

