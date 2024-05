Spoleto, arriva la svolta per la Hoist ex Maran: c’è la cessione

di Giovanni Cardarello

Si chiude con moderata soddisfazione dei sindacati e, secondo le prime indiscrezioni, senza richieste di esuberi, l’annosa vicenda della Hoist Spoleto. La ex Maran. La società di recupero credito di Santo Chiodo, passata nel 2018 sotto il controllo della multinazionale svedese, infatti, è stata ceduta alla System House srl. Si tratta di un’importante impresa di rilievo nazionale attiva sempre nel campo finanziario. La notizia è ufficiale da ieri, mercoledì 22 maggio, quando l’informativa della cessione è stata comunicata alle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil. Oggi, invece, secondo quanto riporta Tuttoggi.info, è stato il turno delle rsa di essere messe a parte della novità.

La System House Srl, come accennato, è un’importante realtà nazionale nel campo del credito fondata nel 1981 a Reggio Calabria da Agostino Nicola Silipo, ancora oggi amministratore unico dell’azienda. L’azienda ha sede legale a Roma. L’operazione si è sviluppata, tecnicamente, come cessione di ramo di azienda. Una cessione che risolve, si spera, in via definitiva la vicenda dei 140 dipendenti ex Maran. Dipendenti, in prevalenza donne, che da diversi anni vivono con apprensione gli sviluppi della produzione e del fatturato dell’impresa della quale sono dipendenti.

La System House srl, ad oggi, conta quasi 2600 addetti, ha un capitale sociale di 5 milioni di euro, il 30% del quale sottoscritto direttamente da Silipo. Costante la crescita aziendale rilevata nel periodo del post covid-2019. Una crescita che, nel 2022, ha fatto registrare un valore della produzione di 60 milioni di euro, +48% rispetto al 2020. Importante anche il dato dell’utile, salito a 331.000 euro, tre volte tanto rispetto al dato del 2020. Buone prospettive quindi, almeno sulla carta. La parola ora passa alla Regione Umbria pronta ad aprire un tavolo di confronto per verificare le effettive prospettive occupazionali