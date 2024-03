Spoleto, cantieri e lavoro: cinque denunciati e sanzioni per oltre 20 mila euro

Cinque denunce per violazioni penali con tanto di ammende e sanzioni amministrative previste per circa 23 mila euro. Questo il risultato dei controlli dei carabinieri di Spoleto con l’ausilio di personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia e dell’ispettorato territoriale di Perugia: mirino su quattro candieri edili per la verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro con attenzione in particolar modo sulle ristrutturazioni ed il lavoro sommerso.

L’esito

«Gli accessi ispettivi – viene sottolineato – davano riscontro positivo con l’individuazione di una serie di violazioni connessi al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni connesse alla sicurezza. Il personale procedeva agli approfondimenti del caso dopo l’accesso ispettivo ai quattro cantieri, riscontrando in uno di essi la presenza di due lavoratori regolarmente assunti ed un lavoratore in nero, gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e per questi motivi si procedeva ad adottare provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della ditta con decorrenza immediata». Riscontrata anche la mancanza di sorveglianza sanitaria e formazione del personale, assenza di dispositivi antincendio e di primo soccorso, assenza di tutela/sicurezza sul cantiere rispetto ai solai e alle difese delle aperture/sistemi di montaggio delle opere provvisionali. Infine la non redazione del Pos, il Piano operativo di sicurezza.