Il parcheggio si allaga ad ogni pioggia: disagi per gli utenti

A Spoleto una parte di piazza d’Armi è impraticabile a causa del fondo sconnesso e delle buche. E quando ci sono temporali la situazione peggiora.

Area parzialmente privata

Un problema non nuovo, così come non nuove sono le proteste dei cittadini, che si appellavano prima all’amministrazione De Augustiniis ora a quella retta dal sindaco Andrea Sisti. Anche se su quell’area insiste un problema non di poco conto, essendo parzialmente privata. Abbiamo contattato l’amministrazione comunale, attraverso l’ufficio stampa, che ci ha assicurato di fornire ai nostri lettori delucidazioni in merito. Restiamo in attesa.

Impraticabile anche quando non piove

Ci sono tante buche e dossi altissimi, con fondo sconnesso. «Io non abito lì – racconta una lettrice a umbriaon.it – ci vado tre volte al mese perché lì vicino c’è il mio dottore, ma le posso assicurare che è molto pericoloso anche quando non piove». Poi, quando piove… tutto si trasforma in una piscina, come dimostrano le foto che pubblichiamo.

Area frequentata da centinaia di cittadini

Problemi non solo per i residenti. In zona ci sono diversi punti di interesse: studi medici, farmacie e negozi frequentati quotidianamente da centinaia di cittadini che, spesso, utilizzano proprio quell’area per parcheggiare, rischiando nel migliore dei casi danni all’automobile, nel peggiore anche qualche incidente. Facile inciampare per bambini e anziani, impossibile percorrere per chi usa passeggini o carrozzine.