Nuovo appuntamento social in arrivo per il 28enne spoletino Valerio Rosati con il suo canale Radiodjvalerox, avviato quasi per gioco nel febbraio 2020 a pochi giorni dal lockdown per il Covid-19. Martedì sera dalle 21 alle 24 – diretta facebook – è previsto un collegamento particolare in diretta facebook: sarà suo ospite il maestro Gianfranco Foscoli con la sua orchestra. Prosegue dunque la corposa attività del giovane umbro.

SPOLETO, IL COVID NON FERMA VALERIO