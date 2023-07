Spoleto: vendita Hoist Italia. Incontro senza piano industriale. I sindacati: «Vigiliamo»

Si è tenuto lunedì in Regione il primo incontro per la vendita del ramo di azienda di Spoleto della Hoist Italia, società impegnata nel recupero crediti per conto terzi. «La Ixigest Srl rappresentata da Francesca Carafa – riferiscono i sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uilcom in una nota -, che detiene anche il 30% della Newco formata con Gibbi Srl, era sprovvista di piano industriale. Per questo è stato fissato un nuovo incontro per il 21 luglio, nel quale speriamo di entrare nel merito della trattativa. Da subito come organizzazioni sindacali – affermano Simona Gola (Fisascat), Cristina Taborro (Filcams) e Paolo Pierantoni (Uilcom) – abbiamo rivendicato la garanzia di tutti i livelli occupazionali, la completa applicazione del contratto collettivo nazionale ‘studi professionali’ e chiesto tutte le certificazioni delle committenti a fornire pratiche che consolidino il fatturato della sede di Spoleto nel medio-lungo periodo». I tre sindacati rivendicano infine «una proposta di accordo aziendale con incentivi per i dipendenti, possibilmente identico a quello in essere».

