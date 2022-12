Spoleto, sospeso locale commerciale

Una sospensione dell’attività imprenditoriale di un locale commerciale e ammende complessive per un totale di 11 mila euro. Questo l’esito del check da parte dei reparti speciali dei carabinieri all’interno di bar-pizzerie per la verifica del rispetto delle norme in materia sanitaria, «nonché riscontrare l’ossequio della normativa sui luoghi di lavoro e l’antinfortunistica in generale. I controlli – sottolinea l’Arma – hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa sanitaria all’interno delle cucine e nella conservazione dei cibi oggetto di somministrazione ai clienti ma hanno accertato violazioni in materia antinfortunistica sui luoghi di lavoro». Per qualcuno ci sarà da sistemare la situazione.

