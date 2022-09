Sport a Terni, tocca al pickleball: un mix tra tennis e padel. Open day alla ‘cupola’

Una sorta di via di mezzo tra il tennis, il badminton ed il padel. Di sicuro una pratica sportiva che coinvolge l’utilizzo delle racchette: si chiama pickleball ed è in arrivo alla ‘cupola’ di via Croce grazie all’iniziativa del Terni pickleball club e del Csen. Organizzato l’open day tra sabato 24 e domenica 25 settembre.

Di cosa si tratta

Regole molto semplice. Pallina, racchette e campo piccolo da badminton, con possibilità di giocare in coppia o in coppia e sfera che può rimbalzare – rimanendo nell’area di gioco – una sola volta per lato. Quali sono le principali differenze con il padel? Il campo più piccoli e la palla più leggera. In Italia questa specialità sportiva non è presente da molto, tutt’altro: si è fatta largo solo tra il 2017 ed il 2017 con la fondazione dell’Aip, l’Associazione italiana pickleball con sede nel Pescarese. Uno sport ccon racchette «che combina elementi di tennis, ping pong e badminton», si legge nel regolamento ‘ufficiale’. L’evento alla ‘cupola’ scatterà a partire dalle 16. Il club e il comitato provinciale del Csen «invitano tutti ad intervenire alla presentazione di questa nuova disciplina: gli intervenuti potranno provare il gioco».