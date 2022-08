Spray urticante sulla pista della discoteca: denuncia e Daspo

Hanno iniziato a spintonarsi in mezzo alla pista, i vigilantes del locale sono intervenuti e si è scoperto che uno dei due litiganti – un ragazzo di 20 anni – aveva ‘aggredito’ un altro giovane, 22enne, spruzzandogli addosso lo spray al peperoncino. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato e domenica in una discoteca di Perugia. Sul posto si sono portagli gli agenti della polizia di Stato che hanno accertato che il 22enne era stato condotto in ospedale dal 118 per il malore provocato dallo spray urticante.

La ricostruzione

Quest’ultimo, sentito dalla polizia di Stato, ha spiegato che durante la serata era stato avvicinato dal giovane che gli aveva chiesto una sigaretta. Di fronte al rifiuto, il 20enne aveva iniziato a spintonarlo e, per difendersi, lo aveva allontanato per poi raggiungere i suoi amici nella pista da ballo. A quel punto il 20enne lo aveva raggiunto e attinto con lo spray, scatenando la reazione dei suoi amici.

‘Daspato’

«Ricostruita la dinamica dei fatti e terminati gli accertamenti di rito – spiega la questura di Perugia in una nota – il 20enne è stato denunciato per getto pericoloso di cose. Nei suoi confronti, inoltre, considerato l’allarme sociale e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica creato dal suo comportamento, è stato emesso il Daspo urbano. Al giovane sarà interdetto l’accesso al locale e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso per la durata di 2 anni».