Sradica piante dai vasi in centro per divertirsi: 23enne denunciato

Si divertiva a sradicare le piante dai vasi di una nota gioielleria del centro, vicino al duuomo di Orvieto, per poi gettarle a terra. Peccato per lui che le telecamere della videosorveglianza lo abbiano ripreso per bene, consentendo ai carabinieri della stazione di Orvieto di identificarlo e denunciarlo. Protagonista della curiosa vicenda è un 23enne, studente universitario incensurato di Baschi (Terni), ora finito nei guai per danneggiamento. I militari si sono attivati dopo la querela sporta dalla titolare dell’attività commerciale. Il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione per la sua azione e ora dovrà ripagare il danno.

