‘StampaeStampe.it’, nuovi servizi in tempo di Covid-19

Pubbliredazionale

In tempo di coronavirus le imprese che ne hanno la possibilità, stanno ampliando la propria offerta e riorganizzando le relazioni con i clienti, cercando da un lato di favorire la diffusione di prodotti legati all’emergenza, dall’altro di agevolare il mercato che non può non risentire delle misure attuate per contenere l’epidemia. Una di queste è la ternana ‘StampaeStampe.it’, storica attività con sede in vocabolo Sabbione che, nel corso della sua storia ventennale, ha saputo evolversi conquistando spazi e clienti in tutta Italia.

‘StampaeStampe.it’ nasce a Terni nei primi anni 2000 e nel giro di pochi anni ‘StampaeStampe.it’ ha saputo diventare un vero e proprio provider di servizi stampa digitale – in gergo web-to-print – con l’estensione dei propri affari sull’intero territorio nazionale grazie ad ua piattaforma di e-commerce solida in grado di consegnare i prodotti ovunque.

Il principale servizio offerto alla clientela è la stampa digitale che può essere declinata in numerosissime modalità. Dagli adesivi ai pannelli, dalla stampa di piccolo formato alle magliette personalizzate, fino agli espositori per fiere e stand, manifesti e personalizzazione di prodotti. L’emergenza Covid-19 ha portato questa realtà ternana a concentrarsi anche su un’offerta meno ‘classica’ ma decisamente utile, anche rispetto alle prescrizioni di legge ed alle esigenze che, soprattutto le attività private, si trovano a dover soddisfare per proseguire in sicurezza il proprio lavoro.

Sfruttando le proprie capacità tecniche e produttive, ‘StampaeStampe.it’ ha iniziato così a commercializzare tutta una serie di prodotti dedicati all’emergenza. Come ad esempio le barriere protettive in plexiglass o AkyPet che molti esercizi commerciali ed uffici stanno predisponendo per proteggere i propri operatori e gli utenti dal cosiddetto ‘droplet’, le goccioline che possono causare la diffusione del contagio da coronavirus. Non solo. ‘StampaeStampe.it’ è in grado di fornire anche segnaletiche specifiche per il distanziamento sociale, totem, avvisi, cartelloni rigidi, roll-up, espositori da banco e tutta una serie di prodotti per comunicare nel migliore dei modi in questa fase segnata dal Covid-19. Fra questi, anche una colonnina/dispenser che, all’ingresso delle attività commerciali, ospita dispositivi come guanti e gel sanificante, con tanto di istruzioni per il migliore utilizzo.

Per venire incontro alla clientela, ‘StampaeStampe.it’, accanto alla consueta disponibilità di un servizio grafico, consente di poter scegliere fra tutta una serie di modelli grafici già disponibili e messi a punto dall’azienda, con benefici dal punto di vista delle tempistiche – più rapide – e dei costi, più contenuti. Allo stesso modo, unici nel settore, l’azienda ha attivato il servizio ‘Scalapay’ che, di recente ideazione, consente – se in possesso di una carta di credito o di debito – di suddividere l’importo dell’acquisto in tre rate (fino ad un max carrello di euro 600). Una modalità con cui si vuole anche dare una mano a chi sta cercando di ripartire fra mille difficoltà.

Per contattare l’azienda, tutti i recapiti sono disponibili sul sito web www.stampaestampe.it e attraverso i canali social.