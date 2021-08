Storia di Terni, in ricordo di Iris Cinti

Un ricordo affettuoso e sentito ad un mese e mezzo dalla sua scomparsa. È quello che le figlie di Iris Cinti, venuta a mancare lo scorso 30 giugno, hanno voluto condividere con i lettori di umbriaOn, per onorarne la figura e l’indiscusso ruolo avuto nella città di Terni. «È stata la fondatrice, insieme a nostra nonna e nostro nonno, del primo negozio di ottica della citta, prima posizionato in piazza Europa e dagli anni ’60 in via Mancini. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro, con passione, amore, pazienza e il suo caratteristico sorriso che non mancava di dispensare ai suoi fedelissimi clienti. Con lei è finita un’epoca, un pezzo di storia della città. I ricordi resteranno indelebili nella nostra mente e siamo convinte di fare cosa gradita a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerla ed apprezzarne la professionalità ed umanità».

