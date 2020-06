Stroncone, albero precipita su auto

Tragedia sfiorata venerdì mattina ad Aguzzo (frazione del comune di Stroncone) dove, all’interno di un’area privata, un albero è caduto precipitando sopra un’autovettura parcheggiata – senza nessuno a bordo in quel momento – e tranciando i cavi dell’elettricità. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di messa in sicurezza. Danni consistenti a parte, nessuno è rimasto ferito né coinvolto nella caduta della pianta. L’episodio è legato al maltempo che dalla serata di giovedì sta bersagliando anche il ternano.

Condividi questo articolo su