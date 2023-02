Stroncone celebra il beato Antonio Vici

Iniziative in serie a Stroncone per celebrare il transito del beato Antonio Vici. La celebrazione del 4 febbraio si terrà presso il convento di San Francesco che custodisce le spoglie del beato e sarà presieduta dal guardiano del convento, padre Danilo Cruciani. Domenica 5 febbraio invece verranno celebrate le messe come le domeniche ordinarie, alle ore 9 a San Francesco e alle ore 11 a San Nicola. Nel pomeriggio alle ore 18 è in programma un pellegrinaggio-fiaccolata denominato ‘Sui passi del beato Antonio’, un itinerario storico e religioso che ripercorre vie e tappe importanti della vita del santo, che si concluderà con la consegna delle preghiere scritte dai bambini del catechismo e con la benedizione delle famiglie. «Un’occasione importante sia per chiedere l’intercessione del patrono sull’intero Comune – spiega padre Danilo Cruciani – sia per far meglio conoscere anche ai più giovani le virtù eroiche del loro concittadino». Per l’occasione verrà riaperta la chiesa Santa Maria della Neve adiacente al palazzo natale del beato. Ad animare la fiaccolata ci penseranno il gruppo Tamburini di Stroncone e il coro della parrocchia. Lunedì 6 febbraio invece è in programma la messa alle ore 18 a San Francesco, presieduta dal parroco di Stroncone padre Luca Allaria. Martedì 7 febbraio, giorno della festa, ci saranno due celebrazioni eucaristiche: una alle 10 presieduta da padre Massimo Lelli, cappellano del carcere di Terni, e la messa solenne alle ore 18.30 presieduta dal ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna, padre Francesco Piloni, alla presenza di autorità civili e militari. «Un’occasione importante di crescita per l’intero paese – continua padre Danilo – voluta dai frati del convento San Francesco, la parrocchia di Stroncone e l’associazione del Santuario in collaborazione con la Pro loco, l’Ente Agosto Stronconese, gruppo speleologico, Il Leccio di Disma e tutto con patrocinio del Comune di Stroncone».

