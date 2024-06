Stroncone: incendio in casa a Finocchieto. C’è l’intervento del 115

Incendio in abitazione nella tarda mattinata di martedì a Finocchieto, frazione di Stroncone. I vigili del fuoco di Terni si sono portati sul posto, domando il rogo che ha interessato il locale cucina e che ha portato a sviluppare molto fumo denso e un elevato calore. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Illeso il giovane che si trovava i casa al momento dei fatti. Le abitazioni adiacenti quella interessata – riferisce il comando provinciale del 115 ternano – non hanno subito danni.

